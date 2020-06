MyMaroc, une nouvelle plateforme de voyage pour découvrir le pays autrement

Au lendemain du déconfinement des plus grandes villes du pays et de la reprise de l’activité touristique et du transport aérien domestique, un nouveau-né dans le monde digital voit le jour: Il s’agit du site MyMaroc, un guide de voyage destiné à tous ceux qui désirent découvrir le pays autrement.

Dans un communiqué, les initiateurs de cette plateforme, des professionnels des médias et du monde du tourisme, relèvent que c’est une nouvelle histoire qui commence avec des passionnés du tourisme qui ont à cœur de voir le secteur du tourisme au Maroc se développer encore plus, encore mieux.

Ce nouveau site, consultable sur www.mymaroc.com, se veut être une vitrine de tout ce qui fait la beauté du Maroc pour inspirer et guider les voyageurs, ajoute la même source, précisant que le portail comprend des rubriques tels que « les lieux insolites », « les tendances » du moment ou encore les « bons plans » des établissements touristiques.

MyMaroc regroupe aussi un grand nombre d’informations utiles comme les principales destinations touristiques du pays, l’agenda des événements, ou encore les mesures sanitaires mises en place par les établissements touristiques ou encore la Royal Air Maroc ou l’Office National des Aéroports pour faire face à la Covid-19.

“Et petite originalité, le site invite même les internautes à participer à l’aventure en devenant «client mystère». Une fois inscrit, le client mystère fera part de son voyage dans un établissement et il lui sera remis une fiche de notation détaillée afin de récolter toutes ses appréciations sur l’établissement”, poursuit le communiqué. Grâce à ce système, MyMaroc compte ainsi récolter les commentaires de vrais clients et donner de vraies évaluations aux établissements, soulignent les initiateurs de la plateforme. Le site est actualisé quotidiennement et les nouveautés du secteur du tourisme marocain ainsi que les offres du moment sont envoyés hebdomadairement par newsletter à une base de données qualifiée, ajoutent-ils, notant que dans quelques jours, l’offre de MyMaroc sera complétée par une application mobile compatible avec IOS et Android.

Le secteur du tourisme étant en difficulté, dans cette phase de lancement, MyMaroc n’est nullement dans une démarche commerciale mais bien dans une approche citoyenne afin d’accompagner les opérateurs du tourisme marocain dans leur reprise en leur apportant un vrai soutien, indique le communiqué, relevant que MyMaroc se veut être une source d’information et de suggestion riche et diversifiée pour tous les voyageurs qui désirent se déplacer au Maroc.