Maroc: la présidence de la majorité se dit « attentive aux revendications sociales » de la GEN Z

L’Instance de la présidence de la majorité a affirmé mardi être « attentive aux revendications sociales » des jeunes, exprimant « sa compréhension et sa disposition à interagir avec elles de manière constructive et responsable, à travers le dialogue et le débat au sein des institutions et des espaces publics pour parvenir à des solutions réalistes et applicables ».

Dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion consacrée aux protestations et à la mobilisation des jeunes (Génération Z), l’Instance a estimé que « l’approche fondée sur le dialogue et la concertation constitue la seule voie pour traiter les défis auxquels le pays est confronté ».

Après avoir examiné les différentes évolutions liées aux expressions de la jeunesse dans les espaces numériques et publics, la présidence de la majorité a salué « l’interaction équilibrée des forces de l’ordre, conformément aux procédures légales en vigueur ».

« Guidée par les orientations royales » contenues dans le discours du Trône de juillet 2025 dans lequel le Roi a appelé à l’adoption d’une nouvelle génération de programmes de développement territorial, l’Instance a réaffirmé l »’adhésion du gouvernement à la mise en oeuvre des hautes directives royales, à partir de la loi de finances 2026 notamment pour ce qui est de la mise à niveau globale des espaces territoriaux et le rattrapage des disparités sociales et spatiales selon une vision de développement équilibré et inclusive ».

Consciente des accumulations et des problématiques que connaît le système de santé depuis des décennies, la majorité souligne que l’ambition de réforme exprimée par la jeunesse rejoint les priorités sur lesquelles planche le gouvernement.

Depuis la prise de ses fonctions, selon le communiqué, « le gouvernement a en effet lancé un vaste chantier de refonte du secteur, dont les résultats ne sauraient être mesurés dans l’immédiat, eu égard à l’ampleur des réformes menées simultanément, portant notamment sur la création des groupements territoriaux de santé, la mise à niveau des hôpitaux de tous les niveaux et l’augmentation du nombre de professionnels de santé, conformément aux standards internationaux, rappelle la même source ».

l’instance s’est félicitée des initiatives visant à initier « un débat sur la réforme du système de santé, notamment l’initiative des groupes parlementaires en vue de la présentation par le ministre de la Santé et de la Protection sociale d’un exposé détaillé devant les commissions parlementaires, et l’examen de ses différents volets », soulignant, dans ce sens, que l’Exécutif demeure ouverte aux propositions de toutes les forces vives en mesure de contribuer à l’amélioration du système de santé afin de répondre aux aspirations de l’ensemble des Marocains.

Par ailleurs, l’instance a réaffirmé son fort engagement à parachever la mise en œuvre du programme gouvernemental fondé sur le renforcement des piliers de l’Etat social, en rapport notamment avec le chantier royal d’envergure lié à la protection sociale, ainsi qu’à poursuivre l’élan de réformes dans les secteurs de la santé et de l’enseignement.

Il s’agit, en outre, du renforcement de l’investissement public et privé pour la création d’emplois, sans négliger les programmes de logement, l’autonomisation des jeunes, la lutte contre le stress hydrique et la réforme du système de la justice, à travers la consolidation des acquis en matière des droits de l’Homme et le raffermissement de l’Etat de droit.

Ces réformes, qui sont de nature à conforter le pacte social entre le citoyen et l’Etat, touchent en profondeur l’ensemble du système de l’action publique, de manière à contribuer à la concrétisation des aspirations communes de tous les Marocains, fait valoir la majorité.

Cette réunion de l’instance de la présidence de la majorité s’est tenue sous la présidence du président du Rassemblement National des Indépendants (RNI) -et Premier ministre , Aziz Akhannouch, des deux membres de la direction collégiale du Secrétariat général du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Fatima Ezzahra El Mansouri et Mohamed Mehdi Bensaid et du Secrétaire général du Parti de l’Istiqlal (PI), Nizar Baraka, en présence de MM. Rachid Talbi Alami, Mustapha Baitas, Mohamed Saad Berrada, Amine Tahraoui, Younes Sekkouri, Azeddine El Midaoui, Abdeljebbar Rachidi, Ryad Mezzour et Naima Ben Yahia.