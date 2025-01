M. Hammouchi tient une série de réunions à Madrid pour élargir les champs de coopération sécuritaire avec l’Espagne et l’Allemagne

Cette visite a eu lieu à la demande du directeur général de la police nationale espagnole, pour prendre part à des réunions bilatérales visant à élargir les domaines de coopération en matière de sécurité et à renforcer l’échange d’expertises sur diverses questions d’intérêt commun, ainsi que pour participer à des réunions de sécurité tripartites qui comprennent le Directeur Général de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire du Maroc, le Directeur Général de la Police Nationale d’Espagne, ainsi que le Président de la Police Fédérale de la République d’Allemagne (Bundespolizei), indique un communiqué du pôle DGSN-DGST.

Rencontres bilatérales pour consolider la coopération sécuritaire maroco-espagnole.

La première partie de la visite a été marquée par une réunion bilatérale entre M. Hammouchi et la délégation qui l’accompagne, et le directeur général de la police nationale espagnole, qui était accompagné du commissaire général à l’information, du Commissaire général de l’Immigration et des Frontières, du Commissaire Général de la Police Judiciaire et de la Commissaire chargée de la coopération sécuritaire internationale.

Les discussions tenues dans le cadre de cette réunion ont porté sur l’évaluation du niveau de partenariat sécuritaire entre les deux pays dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent et les différentes formes de criminalité transnationale, notamment l’immigration illégale, le trafic illicite de drogues et de substances psychotropes, les crimes liés aux nouvelles technologies et la sécurité sportive.

Les deux parties ont également examiné les défis et les menaces qui guettent les deux pays ainsi que les moyens de les combattre selon une perspective commune. Les deux parties se sont félicitées du niveau et de l’ampleur de la coopération bilatérale dans le domaine sécuritaire et de l’efficience des opérations conjointes et simultanées menées par les services sécuritaires marocains et espagnols, afin de neutraliser les risques des organisations terroristes et des éléments extrémistes menaçant la sécurité des deux pays. Elles ont également souligné la nécessité et l’importance de consolider cette coopération compte tenu des enjeux et des aspirations des deux pays.

A l’issue de cette réunion, une série de rencontres thématiques ont été tenues avec la participation d’experts et de responsables sécuritaires marocains et espagnols en charge de départements sécuritaires bien précis, lors desquelles l’accent a été mis sur les mécanismes de renforcement d’une collaboration avancée entre la DGST et le Commissariat général à l’information de la police espagnole notamment en matière de consolidation de la coopération commune dans le domaine de la lutte contre la menace terroriste et l’assèchement des sources d’enrôlement et d’embrigadement dans les rangs des organisations terroristes.

Les experts marocains et espagnols ont également discuté des voies de raffermissement de la coopération bilatérale dans les domaines des enquêtes criminelles, de la police judiciaire et de la lutte contre les différentes formes de criminalité menaçant les frontières nationales des deux pays, notamment les crimes de traite d’êtres humains, d’immigration illégale, de trafic de stupéfiants et de psychotropes, ainsi que les différentes formes de crimes économiques et financiers, outre les crimes de cybercriminalité touchant les systèmes automatisés de traitement des données.

Dans le même registre, les deux parties ont convenu d’élargir la portée de la coopération pour intensifier les opérations de livraisons supervisées de stupéfiants, de créer des équipes conjointes pour lutter contre les différents risques criminels émergents et de mener une réflexion autour de la mise en place d’un comité mixte de sécurité visant à anticiper les différents défis sécuritaires liés à l’organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030.

Les responsables des pôles de la coopération sécuritaire dans les deux pays ont également examiné les mécanismes visant à faciliter la coordination sécuritaire commune, et les voies d’impulser les niveaux de coopération dans le domaine de l’assistance technique et de la formation policière, ainsi que l’évaluation du rendement des officiers de liaison opérant dans les deux pays et les possibilités offertes pour développer et renforcer leurs rôles dans la simplification et l’accélération de la coopération entre les services sécuritaires des deux pays.

Coalition tripartite maroco-hispano-allemande pour la promotion de la coopération conjointe dans le domaine sécuritaire

Cette visite a également été marquée par la tenue d’une réunion tripartite entre le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) et de la Surveillance du Territoire (DGST), le directeur général de la police espagnole et le président de la Bundespolizei allemande.

Cette réunion tripartite a porté sur l’examen des mécanismes permettant d’élargir les domaines de coopération conjointe aux services de sécurité des trois pays, ainsi que sur les moyens de renforcer la coordination technique et en matière de coopération sécuritaire opérationnelle.

Les entretiens tenus dans le cadre de cette réunion multipartite ont été axés sur la nécessité de renforcer la coopération dans le domaine de la lutte anti-terroriste et les différentes formes de crime transfrontalier, notamment les réseaux de traite des êtres humains, le trafic de migrants et l’immigration irrégulière, outre les bandes criminelles organisées s’activant dans le trafic illégal de drogue et de psychotropes, et le blanchiment d’argent, ainsi que les nouvelles formes de crime comme la cybercriminalité et la cyber-extorsion.

Par ailleurs, les entretiens tripartites ont porté sur l’importance de l’échange des expériences et des bonnes pratiques, pour favoriser la sécurisation des événements sportifs de grande envergure, et la garantie des conditions sûres pour réussir les événements footballistiques internationaux, particulièrement à la veille de la co-organisation par le Maroc, l’Espagne et le Portugal de la Coupe du monde 2030.

Les travaux de ces réunions ont été marqués par la convergence des points de vue des trois délégations de sécurité, notamment pour ce qui est de la nécessité de renforcer la coopération conjointe dans les divers domaines sécuritaires dans le but de neutraliser et de prévenir l’ensemble des dangers et menaces croissants aux niveaux régional et international.