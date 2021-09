L’Éthiopie et le Maroc signent un accord pour un projet d’usine d’engrais à Dire Dawa de 2,4 milliards de dollars

Le groupe marocain OCP a signé un accord de développement conjoint avec le gouvernement éthiopien pour la mise en place du projet d’une usine d’engrais locale en Éthiopie à Dire Dawa, a annoncé le ministère des Finances et du Développement économique de l’Ethiopie, dans un communiqué.

Le projet sera doté d’un investissement initial de près de 2,4 milliards de dollars au cours de la première phase pour développer une unité de production d’engrais de 2,5 millions de tonnes, combinant les produits urée et NPK/NPS. Il pourrait atteindre une capacité de production de 3,8 millions de tonnes par an, pour un investissement total pouvant atteindre 3,7 milliards USD lors de la deuxième phase.

L’accord entre OCP et le gouvernement éthiopien a été conclu lors de la visite d’une délégation de haut niveau au Maroc, conduite par Ahmed Shide, ministre éthiopien des Finances, accompagné de responsables d’Ethiopian Chemical Industry Corporation (CIC), de l’Ethiopian Agricultural Businesses Corporation (EABC) et de l’Ethiopian Mineral, Petroleum and Biofuel Corporation (EMPBC).

Selon le communiqué, ce projet contribuera de manière significative à répondre à la demande croissante d’engrais de l’Éthiopie (principalement de l’urée et du NPS+).

A partir de 2022, les importations d’engrais en Éthiopie représenteront 1 milliard USD, et pourraient potentiellement atteindre 2 milliards USD en 2030.

