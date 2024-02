L’Espagne s’emploie à hisser ses relations avec le Maroc à « un niveau plus élevé » (membre du PSOE)

« La visite dans le Royaume du Président du gouvernement, Pedro Sanchez reflète l’importance particulière qu’accorde l’Espagne à la consolidation de ses relations avec son partenaire privilégié, le Maroc », a souligné M. Segovia dans une déclaration à la MAP.

Cette visite, a-t-il ajouté, contribuera à raffermir davantage les relations stratégiques entre les deux Royaumes, notant que l’Espagne porte à grande estime le Maroc, un pays ami et voisin ».

« Le partenariat entre Rabat et Madrid constitue un exemple à suivre en matière de coopération », a poursuivi l’ancien député régional socialiste et secrétaire général du Rassemblement socialiste de Fuencarral.

« La coopération et la coordination entre les deux pays, notamment dans les domaines migratoire et de lutte contre le terrorisme, est exemplaire, s’est-il félicité, saluant à ce propos la concertation régulière et permanente entre les deux gouvernements et la fréquence des visites de haut niveau effectuées de part et d’autre.

« Cette relation singulière impacte positivement le niveau des échanges économiques et renforce la convergence politique entre les deux Royaumes », a conclu M. Segovia.

La visite au Maroc du Président du gouvernement espagnol, rappelle-t-on, s’inscrit dans la continuité de la rencontre avec le Roi Mohammed VI en avril 2022, qui a insufflé une dynamique sans précédent aux relations bilatérales, consolidée par la Réunion de Haut Niveau et un échange intense de visites de hauts responsables de part et d’autre.

Le Président du gouvernement espagnol, M. Pedro Sanchez, est arrivé, mercredi au Maroc, dans le cadre d’une visite de travail et d’amitié au Royaume.

A son arrivée à l’aéroport Rabat-Salé, M. Sanchez, qui est accompagné du ministre espagnol des Affaires étrangères, M. José Manuel Albares, a été accueilli par le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch.