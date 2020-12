Le rabbin Bouskila: le rétablissement des relations entre le Maroc et Israël, “c’est la paix qui arrive à tout le Moyen Orient”

Né à Casablanca en 1960, Le rabbin Gad Bouskila*, président du Moroccan Jewish Center à New York, revient sur le rétablissement des relations entre le Maroc et Israël et n’y voit “que la paix qui arrive à tout le Moyen Orient”. Celui, qui a fondé En 1987 la première synagogue juive marocaine aux USA à laquelle feu Hassan II avait accordé une donation personnelle et mis à sa disposition des artisans marocains, se dit très heureux aussi de la proclamation américaine de la marocanité du Sahara.

En en tant que grand rabbin de la communauté juive marocaine à New York, comment ont réagi les Marocains des Etats-Unis à l’annonce de la reprise des relations entre le Maroc et Israël?

Nous sommes épatés , joyeux . On s’y attendait , et enfin Le Maroc “notre pays d’enfance”, le pays que nous aimons le plus est arrivé à défier le monde entier au nom de la Paix , et cela nécessite une grande célébration.

Ce rapprochement historique est pour nous une véritable fierté. On est tous les fils d’Abraham, et c’est ainsi que l’on voit les choses : on veut vivre en paix et montrer notre fraternité au monde entier.

L’attachement de la communauté juive marocaine à travers le monde à son pays d’origine va-t-il contribuer à ouvrir la voie à une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays?

Sans aucun doute . Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI , avec sa sagesse et sa vision. Le Maroc est devenu un pays moderne et très avancé. Et les accords signés entre le Maroc et Israël vont être aussi très bénéfiques en termes d’échanges commerciaux et d’investissement. Je vois un avenir très brillant et la contribution des deux pays ouvre la voie à de très grands succès.

Les juifs Marocains là où ils se trouvent manifestent leur fierté et l’amour qu’ils portent pour le pays de leurs ancêtres. Le Maroc est ce beau pays , cette nation au sein de laquelle nous avons vécu plus de 2000 ans. Notre lien à notre pays d’origine a toujours existé. Aujourd’hui, c’est l’expression d’une fierté colossale .

Le Maroc a intégré et inscrit dans sa Constitution l’affluent hébraïque en tant que partie intégrante de l’identité marocaine. Quel regard portez-vous sur cette spécificité marocaine ?

C’est une action de justesse et d’honnêteté. Sa Majesté le Roi a une affection pour son peuple. Indépendamment de la foi ou de la religion qu’ils suivent, il réagit d’une manière très noble en restaurant les lieux de culte du judaïsme marocain et les cimetières juifs, ainsi que les monuments historiques qui s’y rattachent. Cela fait partie du patrimoine marocain et montre combien il aime tous ses citoyens. La preuve est que tout le peuple a une affection envers lui .

Dans quelle mesure la reprise des relations entre Israël et le Maroc peut-elle aider à sortir de l’impasse le conflit israélo-palestinien., sachant que le Maroc a toujours œuvré en faveur de la paix entre Israéliens et Palestiniens ?

Comme nous le savons , Sa Majesté Le Roi est le Président du Comité d’Al Qods . et aussi responsable de la sauvegarde du caractère musulman de cette ville Sainte Jérusalem . A l’issue de ce geste magnifique de la part du Maroc je ne vois QUE LA PAIX qui arrive à tout le Moyen Orient. Très bientôt ce conflit palestino – Israélien sera du passé . Cette démarche de la paix n’est que contagieuse et bientôt le monde entier vivra en paix. INCHAALLAH, nous verrons toutes les nations poser leur armes pour se serrer la main et s’embrasser (bien entendu après la pandémie du covid).

Les Etats-Unis ont reconnu la marocanité du Sahara. Une décision historique que vous avez d’ailleurs saluée très chaleureusement. Cette proclamation des Etats-Unis va certainement changer la donne dans la région?

Je l’espère vraiment surtout que la proclamation des Etats-Unis a été forte et est irréversible . Le Sahara est Marocain et restera Marocain à vie.

A cette proclamation américaine, la communauté marocaine établie aux Etats-Unis a manifesté sa liesse devant le capitole. Vous y avez participé. Quel a été votre sentiment en tant qu’américain d’origine marocaine ?

J’en suis fier , après 44 ans d’attente et malheureusement de conflit , la Justice a fait ses preuves. Il a fallu que la première puissance mondiale reconnaisse la légitimité du Sahara pour le Maroc et cela a été une leçon pour les Nations Unis (UN) qui n’ont rien fait a cet égard. Bravo au Président Donald J Trump pour son courage .

Estimez-vous que la France et les autres pays européens doivent suivre le même chemin pour clore ce conflit qui n’a que trop duré ?

Je crois que la France et tous les pays européens, ainsi que la communauté internationale doivent à cette occasion réaffirmer cette décision et l’annoncer publiquement pour restaurer la paix dans la région.

*Le Rabbin Gad Bouskila est le fils du Rabbin David Bouskila, inspecteur des écoles juives du Maroc.

*Président du Moroccan Jewish Center; Member of the Rabbinical Alliance of America; Member of WSR (World Sephardic Rabbis); President of Moroccan Jewish Heritage.