Le public du Festival de Fès des Musiques sacrées du monde se délecte du samaa et madih soufis

Pendant près d’une heure et demie, l’ensemble, dirigé par le mounchid Mouhcine Naourach et composé de douze membres, a ravi un public réceptif, venu nombreux pour assister à cette interprétation de mélodies et de panégyriques faisant les louanges du Prophète Sidna Mohammed et glorifiant le Tout-puissant.

Les membres de l’ensemble ont interprété plusieurs odes soufies, dont qassidat « Al-Burda » de l’imam Al Boussairi, l’un des plus célèbres poèmes à la gloire du Prophète Sidna Mohammed, ou encore « Al Hamziya », suscitant une grande interaction avec le public.

Dans une déclaration à la MAP, M. Naourach a indiqué que cette nuit soufie est une occasion de rencontrer le public et de le divertir avec une variété de qassidat et de faire connaître ce patrimoine marocain qui est toujours présent dans la conscience et la mémoire marocaines dans ses différentes manifestations.

« C’est un moment agréable et magnifique et un voyage soufi par excellence que d’apprécier le samaâ et madih tijanis à la gloire du Messager d’Allah », a-t-il dit.

Considérée comme une partie intégrale du répertoire musical marocain, la Tariqa Tijaniya met en avant les amdahs soufis, les mêlant aux rythmes marocains authentiques dans l’idée d’assurer sa transmission aux générations futures.

Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, le Festival de Fès des Musiques sacrées du monde se tient du 24 mai au 1er juin prochain sous le thème « La Quête de l’Esprit Al-Andalus ».

Lors de cette édition, l’Espagne a été choisie comme invité d’honneur pour célébrer les liens historiques et présents qui unissent l’Espagne et le Maroc.

La 27ème édition de ce festival, moment privilégié de l’esprit de vivre ensemble, de dialogue et de tolérance, est marquée par une programmation musicale rassemblant plusieurs artistes et troupes des deux pays qui exprimeront à travers leurs fusions et leurs spectacles cette dimension particulière d’ouverture, d’harmonie et de vivre ensemble pour un futur meilleur.

Ce rendez-vous incontournable, qui fait désormais partie des plus grandes manifestations culturelles dans le monde, prévoit de même la participation d’artistes représentant plusieurs pays.