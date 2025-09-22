Le Paraguay reconnaÃ®t la souverainetÃ© du Maroc sur son Sahara, envisage l’ouverture d’un consulat dans les provinces du Sud

Â«Â Nous soutenons la souverainetÃ© du Maroc sur son Sahara, et nous envisageons lâ€™ouverture prochaine dâ€™un consulat du Paraguay dans cette rÃ©gionÂ Â», a dÃ©clarÃ© Ã la presse M. RamÃ­rez Lezcano Ã lâ€™issue dâ€™un entretien avec le ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res, de la CoopÃ©ration africaine et des Marocains rÃ©sidant Ã lâ€™Ã©tranger, Nasser Bourita.

M. RamÃ­rez Lezcano a, en outre, annoncÃ© la visite prochainement dans le Royaume du PrÃ©sident du Paraguay, Santiago PeÃ±a Palacios.

Le chef de la diplomatie paraguayenne a Ã©galement indiquÃ© quâ€™il compte effectuer une visite au Maroc avant la fin de lâ€™annÃ©e.

La rencontre entre M. Bourita et son homologue paraguayen, qui sâ€™est tenue en marge de la 80Ã¨ session de lâ€™AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale de lâ€™ONU, a Ã©galement Ã©tÃ© lâ€™occasion dâ€™Ã©voquer un large Ã©ventail de questions dâ€™intÃ©rÃªt commun.