Le Maroc dispose de valeurs ancestrales lui permettant de contribuer à relever les défis mondiaux actuels (Boussouf)

M. Boussouf, qui a animé le cours inaugural de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Marrakech sous le thème « Le Maroc dans le monde, défis culturels et défis civilisationnels », a relevé que le rôle des élites consiste à valoriser les valeurs culturelles, d’où le rôle fondamental de l’université dans ce domaine.

« Nous vivons des défis majeurs et nous devons plus que jamais y faire face sur le plan culturel et éthique », a-t-il ajouté, soulignant que le Maroc est fortement qualifié pour jouer ce rôle, à travers des institutions telles que les institutions éducatives, culturelles et celle de la famille, et grâce aussi à des programmes pédagogiques de nature à consolider ces valeurs chez les jeunes générations.

Dans son intervention, M. Boussouf a aussi mis l’accent sur l’interaction dans la culture marocaine entre les composantes juive, chrétienne et islamique, faisant remarquer que la modération au Maroc n’est pas liée à la religion, mais plutôt au mode de vie des Marocains, ce qui fait du Royaume un modèle inspirant au niveau mondial.

Il a d’autre part, souligné la nécessité de bâtir un projet sociétal basé sur les valeurs ancestrales des Marocains, notamment dans le domaine de la solidarité, de nature à contribuer à la résolution des problèmes auxquels l’homme est confronté à l’ère moderne.

Par ailleurs, M. Boussouf a appelé l’Université Cadi Ayyad à s’atteler, dans le cadre de son partenariat avec le CCME, à la création d’une encyclopédie sur la ville de Marrakech, compte tenu de la position de premier plan que cette la cité ocre a occupée et continue de jouer dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine marocain dans ses diverses aspects.

Dans une déclaration à la MAP, le doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Marrakech, Abdeljalil Lokrifa, a indiqué de ce cours inaugural s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à accorder une grande attention à l’aspect lié à l’universalité de la culture et la civilisation marocaines ainsi qu’à la composante culturelle et identitaire du Royaume.