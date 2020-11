Le CFCM présente à Macron le projet final de la création du Conseil National des Imams

La création de ce Conseil National (CNI) des Imams a pour objectif premier de permettre aux imams d’exercer leurs missions dans un cadre clairement établi et applicable à tous sur l’ensemble du territoire national.

“Sa création est urgente dans le contexte actuel : ce n’est plus une option, mais une nécessité”, a-t-on précisé de mêmes sources.

Le CNI fonctionnera comme une structure autonome, adossée au CFCM qui demeure l’instance de représentation des lieux de culte musulmans en France.

Le CNI comprend 18 membres dont les neuf présidents de fédérations (UMF, CIMG, FFAIACA, Foi et Pratique, GMP, Ile de la Réunion, MF, RMF) et neuf imams conférenciers désignés par leur fédération.

Le mandat des imams conférenciers membres du CNI est de 4 ans renouvelable 2 fois.

La mission du CNI

Le rôle de ce futur Conseil est d’agréer les imams qui officient dans un lieu de culte musulman en France en fonction de leurs compétences théologiques et d’émettre des recommandations sur des questions cultuelles.

L’imam a des droits et des obligations. Outre sa qualification sanctionnée par un diplôme, son comportement doit être en toute situation exemplaire, conforme à la morale et l’éthique musulmane qui seront contenues dans le Code moral, éthique et déontologique établi par le CNI qui s’inscrit pleinement dans les lois de la République.

Le CNI tient à jour une liste des imams agréés et est en mesure de délivrer une copie des agréments aux mosquées ou lieux de culte qui en font la demande avant tout recrutement d’imam.

Le CNI est chargé d’évaluer les connaissances religieuses et compétences pédagogiques ainsi que les qualités humaines des imams afin de leur délivrer un agrément qui officialise leur statut.

Les délibérations du CNI sur les agréments se font sur dossier et après entretien individuel du candidat devant les imams conférenciers du CNI.

L’agrément de l’imam établit les capacités du postulant à diriger les cinq prières quotidiennes. Il est accessible à tout imam, de nationalité française ou titulaire d’une carte de séjour et répondant aux critères de la grille d’agrément de l’imam.

Outre la mission de délivrance de l’agrément, le CNI :

– propose des formations aux imams agréés en exercice.

– favorise la cohésion sociale et le respect du pluralisme.

– assiste les imams agréés dans le cadre de la prévention de la radicalisation.

– dans le respect du principe de laïcité, s’engage en faveur d’un dialogue constructif avec les autorités publiques et les acteurs locaux.

