Le Burkina, le Mali et le Niger quittent lavec « effet immédiat » la Cedeao

Les autorités au pouvoir au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont décidé de retirer leur pays, avec effet immédiat, de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), organisation sous-régionale de 15 membres, a-t-on annoncé dimanche dans un communiqué conjoint.

Les dirigeants respectifs des trois Etats ouest africains, « prenant toutes leurs responsabilités devant l’histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leurs populations, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’ouest », souligne le communiqué conjoint lu sur les médias d’Etat de ces trois pays.

Les dirigeants des trois pays soulignent notamment que l’Organisation ouest africaine « n’a pas porté assistance » à ces Etats dans le cadre de « leur lutte existentielle contre le terrorisme et l’insécurité « .

La CEDEAO avait été créée le 28 mai 1975 à Lagos au Nigeria.