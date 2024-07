Alors que la France s’apprête à reconnaitre le Sahara marocain, voilà qu’Alger s’offusque et fait part de sa désapprobation et de sa colère dans un communiqué officiel publié ce jeudi. Mais de quoi donc se mêle Alger qui a toujours soutenu ne pas être partie prenante dans ce dossier !

La France soutient le Sahara marocain: stupeur et tremblements à Alger

Probablement par « courtoisie » ou pour anticiper la réaction épidermique d’Alger, la France a informé les autorités algériennes de sa décision d’apporter publiquement son total soutien au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine que le Royaume a proposé pour sortir de l’impasse auquel le conflit autour du Sahara marocain s’est enlisé du fait de l’hostilité algérienne et de son obsession à soutenir les séparatistes du Polisario.

« Cette décision a été communiquée officiellement aux autorités algériennes par les autorités françaises ces derniers jours », assure jeudi le ministère algérien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Sur un ton menaçant, le communiqué avance que le gouvernement algérien « tirera toutes les conséquences qui découlent de cette décision française » et dont le gouvernement français « assume seul la pleine et entière responsabilité ».

« Le gouvernement algérien a pris connaissance avec un grand regret et une profonde désapprobation de la décision inattendue, inopportune et contre-productive du gouvernement français apportant un soutien sans équivoque et sans nuance au plan d’autonomie sur le Sahara Occidental dans le cadre de la souveraineté marocaine », s’insurge encore Alger qui a toujours prétendu que cette affaire ne la concerne pas.

Indiquant que la « décision a été communiquée officiellement aux autorités algériennes par les autorités françaises ces derniers jours », Alger accuse: « la décision française relève manifestement d’un calcul politique douteux, d’un apriori moralement contestable et de lectures juridiques que rien ne conforte et rien ne justifie (…) ».

Que retenir de cette sortie hors piste d’Alger ?

Hostile à l’intégrité territoriale du Maroc, le régime politico-militaire algérien n’a ménagé ni son carnet de chèque ni son appareil diplomatique pour soutenir les mercenaires du Polisario.

Face à l’échec de sa stratégie contrecarrée par une diplomatie marocaine dynamique et dans son droit, l’Algérie s’agite comme un coq à qui on a coupé. Elle est même prête à brûler tous ses vassaux pour entretenir son délire séparatiste. Une attitude fortement suicidaire qui n’apporte que destructions et désespoirs.

Le régime algérien dans sa manière de gérer sa relation avec le Maroc doit être psychanalysé. Une forme de psychorigidité inquiétante qui lui fait prendre les décisions les plus irrationnelles, quitte à sacrifier ses propres intérêts, pourvu que cela puisse affaiblir potentiellement le voisin marocain.

Déjà la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara était un « échec et mat » pour l’Algérie et les milices armées du Polisario.

Lors d’un voyage officiel au Maroc en février dernier, le chef de la diplomatie française Stéphane Séjourné avait réitéré le soutien « clair et constant » de Paris au plan d’autonomie marocain, tout en assurant vouloir « avancer » sur ce dossier.

La solution de l’autonomie préconisée par le Maroc comme seule solution pour sortir de l’impasse, déjà adoubée par la communauté internationale, devient ainsi l’unique offre de paix pour clore définitivement ce dossier et faire le choix de la stabilité et la paix dans cette région du monde.

Pour entretenir le mythe, Alger prête à tout

Depuis l’arrivée d’Abdelmajid Tebboune au pouvoir, le Maroc est devenu l’alpha et l’oméga de la politique algérienne. Il l’était déjà du temps du président Abdelaziz Bouteflika, mais cette vision hostile au Maroc était encadrée par des lignes rouges. Avec le Duo Tebboune/Chengriha, la fixation sur le Maroc a atteint des niveaux de densités inédites.