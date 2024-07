JO de Paris (Foot masculin) : Le Maroc tient en échec l’Argentine, favori du tournoi

Au bout d’une partie très serrée tactiquement, les Lionceaux de l’Atlas ont pris l’avantage grâce à un doublé de Soufiane Rahimi, sur un but référence (45+2), qui a donné la confiance au groupe, et un pénalty (51e), avant de subir un hold-up des Argentins, qui ont eu besoin de 16 minutes additionnelles pour égaliser (Cristian Medina), après avoir réduit le score à la 68e minute, par le biais de Simeone Giuliano.

La sélection nationale a dû composer avec une défense argentine compacte et bien organisée, qui lui a imposé une rude bataille au milieu du terrain. Avant l’ouverture du score, les attaquants marocains n’ont pu solliciter sérieusement le gardien Geronimo Rulli qu’une seule fois, à la 36e minute sur un coup-franc du flanc droit d’Ilias Akhomach.

Pour sauter le verrou de la défense argentine, il a fallu se surpasser et faire preuve de créativité, ce qu’incarne la belle combinaison, qui a donné lieu à l’ouverture du score: Akhomach d’un coup de talent sert en pleine course Bilal El Khannouss, qui était à l’origine de l‘action. Ce dernier centre à raz-de-terre et sa balle retrouve Rahimi qui, bien placé comme à son habitude, introduit, d’une pichenette, le cuire dans la cage argentine.

De retour des vestiaires, le Onze national, le vent en poupe, s’est rué sur la zone adverse et sa pression n’a pas tardé à donner ses fruits avec un pénalty provoqué par Akhomach et transformé par Rahimi (51e).

Après le deuxième but, les Lionceaux de l’Atlas ont dû gérer, tant mieux que mal, le baroude d’honneur des Argentins, touchés dans leur orgueil. Ils auraient pu s’en sortir uniquement avec le but de Giuliano, mais le temps additionnel important accordé (15 minutes à l’origine) a servi les intérêts de l’adversaire, qui a fini par sauver les meubles et priver l’équipe nationale d’une victoire historique.

L’équipe nationale évolue dans le groupe B avec l’Argentine, l’Irak et l’Ukraine, prochain adversaire des Lionceaux de l’Atlas, samedi à Saint-Etienne.