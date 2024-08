Les Etats-Unis ont battu le record du monde du relais 4×400 m mixte en série des Jeux olympiques Paris-2024, vendredi en 3 min 07 sec 41, améliorant largement leur propre record (3:08.80 en 2023) dans cette discipline au programme olympique pour la deuxième fois.

Vernon Norwood, Shamier Little, Bryce Deadmon et Kaylyn Brown ont devancé la France (3:10.60) et la Belgique (3:10.74), les trois nations se qualifiant directement pour la finale prévue samedi.

La Pologne, qui avait remporté le premier titre olympique décerné pour cette épreuve à Tokyo en 2021, s’est qualifiée pour la finale tout comme la Grande-Bretagne, vainqueur de la deuxième série, ou encore les Pays-Bas.