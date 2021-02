Ismaël Belkhayat écarté par LREM des élections consulaires des Français de Rabat

La décision du parti “La République en Marche” a été prise lors d’une réunion le 28 janvier dernier. La commission d’Investiture a tranché en faveur de la liste de Mouhcine Benlhassen, banquier connu sur la place de Rabat.

Candidat officiellement déclaré depuis mars 2020, Ismaël Belkhayat était persuadé que sa candidature allait être maintenue, malgré sa condamnation en avril dernier pour avoir insulter les forces de l’ordre marocaines.

Le frère de Moncef Belkhat, ex-ministre des Sports et de la Jeunesse, a été condamné, mercredi 22 avril 2020, à un an de prison ferme pour violation de confinement récidive et pour outrage et insultes à agent d’autorité dans l’exercice de ses fonctions.

Ismaël Belkhayat, a également été condamné à une amende de 500 dirhams.

Pour rappel, l’élection des conseillers pour la 5ème circonscription du Maroc (Rabat) se dérouleront le dimanche 30 mai 2021. Les Français de l’étranger seront appelés à voter pour leurs élus consulaires : les conseillers des Français de l’étranger et les délégués consulaires.

Pendant les 6 ans de leur mandat, ils représenteront au plus près des citoyens de leur circonscription la communauté française à l’étranger et seront des acteurs facilitant le lien entre les Français(es) et l’Ambassade et/ou le Consulat mais aussi avec les parlementaires élus à l’étranger.

Les conseillers consulaires ont un rôle local : ils participent à l’attribution des bourses scolaires et des aides sociales et soutiennent les dispositifs de formation professionnelle des Français à l’Étranger. Ils siègent aussi aux conseils d’établissement des écoles françaises pour y défendre les intérêts des familles. Ils peuvent être consultés sur toutes questions relatives à la communauté, de la sécurité à l’économie en passant par la culture.

La mission d’un élu consulaire est aussi politique puisqu’il est Grand Électeur des 12 sénateurs représentant les Français établis hors de France.