Exclu-Arnaud Montebourg se marie samedi avec sa compagne d’origine marocaine, Amina Walter

Ancien ministre du Redressement productif, ancien candidat à la primaire socialiste, Arnaud Montebourg officialise devant le maire sa relation avec sa compagne Amina Walter, directrice générale déléguée de LeLynx.fr, un comparateur d’assurances en ligne.

Arnaud Montebourg aura pour témoins Aquilono Morelle, ancien conseiller politique de François Hollande à l’Elysée, et Bruno Delaye, président d’Entreprise & Diplomatie (Groupe ADIT) et conseiller international de la présidence de Planet Finance.

Selon une bio publiée par Gala, Amina Walter, née en 1975, est diplômée en économie et en langues. Elle débute sa carrière dans le marketing à Hambourg, chez Unilever. Entre 2002 et 2008, elle poursuit en tant que directrice du développement chez A2S Communication et DirectAnnonces, puis rentre chez meilleurtaux.com et assure plusieurs postes de direction. En 2014, elle intègre Assurland à la direction du développement.

En 2016, elle assure le développement et les partenariats pour LeLynx.fr. En 2019, elle est promue directrice générale déléguée de l’entreprise.

Amina Walter a deux enfants nés d’une précédente union: un fils, Chems et une fille, Eva. Son compagnon en a trois: Adèle, Paul, et Jeanne (fille de l’ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti).

Le couple s’est rencontré en 2019 grâce à un selfie que la jeune femme avait demandé à l’homme politique. “C’était pour ma mère. Elle est à gauche, ses idoles s’appellent François Mitterrand, Arlette Laguiller, Manuel Valls, ou encore… Arnaud Montebourg”, avait-elle raconté à Gala.

Gageons qu’Eric Zemmour appellera fissa la jeune femme à changer de prénom pour prouver pleinement son assimilation.