Démantèlement d’une cellule terroriste affiliée à l’organisation “Daech” active à Tanger (BCIJ)

Cinquante ans après la disparition de l’artiste Jilali Gharbaoui, le précurseur de l’abstraction gestuelle au Maroc et l’un des pilliers de la modernité artistique nationale, une grande exposition consacré à son œuvre se tient actuellement au Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain.Et afin de garder en mémoire la grandeur de son œuvre,la Wilaya de la région Fès -Meknès, le Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et la Fondation Nationale des Musées érigeront au cimetière de Fès une nouvelle stèle commémorative en hommage à ce grand artiste

La pose de cette stèle funéraire aura lieu le mercredi 7 octobre 2020 à 12h30