confinement: le frère de l’ancien ministre Moncef Belkhayat condamné à 1 ans de prison ferme

Le frère de Moncef Belkhat, ex-ministre des Sports et de la Jeunesse, a été condamné, mercredi 22 avril, à un an de prison ferme pour violation de confinement récidive et pour outrage et insultes à agent d’autorité dans l’exercice de ses fonctions.

Ismaël Belkhayat, a également été condamné à une amende de 500 dirhams.

Depuis le 20 mars et jusqu’au 20 mai, le Maroc a mis en place un confinement obligatoire, sauf pour ceux disposant d’un sauf-conduit dérogatoire, un document officiel dont ne disposait pas Ismaël Belkhayat, lors d’un contrôle policier.