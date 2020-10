Selon les informations d’Africa intelligence, “Moustapha Chafi atterrira à l’aéroport de Nouakchott dimanche à bord d’un jet privé prêté par un riche ami qatari. Son décollage de Doha, où il réside depuis huit mois, est prévu à midi.”

Africa intelligence rappelle que Mustapha Chafi n’est pas le premier opposant à Aziz à faire son retour en Mauritanie depuis l’arrivée au pouvoir de Mohamed Ould Ghazouani en 2019. Le milliardaire Mohamed Ould Bouamatou avait signé son retour à Nouakchott en mars 2020.

Soulignant que depuis dix ans, Moustapha Chafi partageait son temps entre Rabat et Abidjan et “distillait ses conseils à nombre de chefs d’Etat en exercice en Afrique de l’Ouest”, Africa intelligence note qu'”Il avait réussi à se constituer l’un des plus beaux réseaux politiques dans la région, et tout principalement dans le Sahel, lorsqu’il était conseiller spécial du président burkinabé Blaise Compaoré jusqu’au départ de ce dernier en 2014.”

Selon la publication, ce retour a été conçu comme un “véritable happening”, indiquant qu’une “grande partie des leaders du pouvoir comme de l’opposition ont déjà fait savoir qu’ils seraient présents à sa descente d’avion.”