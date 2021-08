Afghanistan : la Russie œuvre pour réunir le Conseil de sécurité de l’ONU

“Nous y travaillons”, a déclaré aux agences de presses russes, Zamir Kaboulov, émissaire du Kremlin pour l’Afghanistan soulignant que la réunion devrait se tenir bientôt.

Pour sa part, le président de la commission des affaires étrangères au Parlement russe, Léonid Sloutski a indiqué que “la situation nécessite une intervention immédiate du Conseil de sécurité de l’ONU, il est important d’éviter une nouvelle catastrophe humanitaire et une menace accrue pour la sécurité et la stabilité dans la région”, appelant ainsi à “intensifier les efforts diplomatiques de l’ensemble de la communauté internationale” afin de stabiliser la situation en Afghanistan.

“Nous ne pouvons pas permettre la création d’un nouveau foyer de terrorisme à proximité immédiate des frontières russes et de nos partenaires”, a-t-il ajouté.

De son côté, le vice-président de la chambre haute du Parlement russe, Konstantin Kossatchev, a estimé qu’il “fallait intensifier les efforts diplomatiques régionaux et définir une ligne commune entre la Russie, les voisins de l’Afghanistan en Asie centrale et la Chine, l’Inde et le Pakistan”.

Dans ce contexte, et alors que les combattants talibans sont aux portes de la capitale afghane, “la Russie ne prévoit pas d’évacuer son ambassade à Kaboul”, a déclaré M. Kabulov.

“Aucune évacuation n’est prévue”, a-t-il indiqué notant qu’il est en contact direct avec l’ambassadeur russe à Kaboul dont les collaborateurs continuaient à travailler à l’ambassade.

Ainsi, un fonctionnaire cité par l’agence RIA Novosty a fait savoir que la Russie fait partie des pays ayant reçu des garanties de la part des talibans quant à la sécurité de leurs ambassades.

“Nous avons reçu ces garanties il y a déjà un certain temps. La Russie n’a pas été la seule à les avoir reçues”, a-t-il précisé selon cette agence.

La Russie est l’un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, aux côtés des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de la France et de la Chine.

Les talibans se rapprochaient de la prise complète du pouvoir en Afghanistan, après une campagne militaire d’une rapidité extrême qui les a menés aux portes de Kaboul, où leurs combattants ont reçu l’ordre de ne pas entrer.